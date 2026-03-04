شراكة استراتيجية أم تحالف ظرفي؟ ماذا يعني الصمت العسكري الروسي تجاه إيران؟

الموقف الروسي يركز على الدبلوماسية والحفاظ على أولويات أوكرانيا مع تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

على الرغم من الخطاب الروسي الحاد ضد الهجوم الأميركي–الإسرائيلي على إيران، فإن الأداء العملي لموسكو حتى الآن يعكس مقاربة حذرة تضع الحرب في أوكرانيا والعلاقة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في صدارة الحسابات، حتى لو جاء ذلك على حساب شريك استراتيجي مثل طهران.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارع إلى إدانة الهجوم، واصفاً مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه "جريمة تنتهك القانون الدولي". كما أكد الكرملين استمرار الاتصالات مع القيادة الإيرانية، بالتوازي مع مكالمات أجراها بوتين مع قادة خليجيين عارضاً الوساطة وناقلاً مخاوفهم من استهداف البنى التحتية النفطية.

غير أن هذا الموقف، في نظر مراقبين، بقي في حدود الإدانة الدبلوماسية، من دون ترجمة عسكرية ملموسة. فلم تُسجَّل حتى الآن مؤشرات على تزويد إيران بأنظمة دفاع جوي متطورة أو طائرات قادرة على تغيير ميزان القوة في مواجهة سلاح الجو الإسرائيلي أو القدرات الأميركية.

ورغم انضمام إيران إلى أطر تقودها موسكو مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي، ورغم الدعم العسكري الإيراني الكبير لروسيا في أوكرانيا – لا سيما عبر المسيّرات – فإن اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية" بين الطرفين لا تتضمن بند دفاعاً مشتركاً شبيهاً بما وقّعته موسكو مع كوريا الشمالية. هذا التفصيل القانوني يتيح للكرملين هامش مناورة واسعاً لتجنب التورط المباشر.

وتشير تقديرات إلى أن موسكو، التي تواجه استنزافاً عسكرياً واقتصادياً متواصلاً في أوكرانيا، غير معنية بفتح جبهة صدام غير مباشر مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فالإنتاج العسكري الروسي يخضع لضغوط العقوبات، ومخزونات الدفاع الجوي والطائرات الحديثة مطلوبة في الجبهة الأوكرانية أولاً. كما أن كشف محدودية هذه الأنظمة أمام التكنولوجيا الأميركية قد يضر بصورة السلاح الروسي في الأسواق الدولية.

عامل آخر لا يقل أهمية يتمثل في العلاقة مع ترامب. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أبدى الرئيس الأميركي مواقف أكثر براغماتية تجاه موسكو مقارنة بسلفه جو بايدن، ومارس ضغوطاً على كييف في سياق البحث عن تسوية. في هذا الإطار، يُقدَّر أن الكرملين يتجنب أي خطوة قد تُفسَّر في واشنطن على أنها انحياز عسكري مباشر لطهران، خشية أن يؤدي ذلك إلى تشديد الدعم الأميركي لأوكرانيا أو إعادة تزويدها بأنظمة بعيدة المدى.

بكلمات أخرى، قد ترى موسكو أن إنقاذ إيران عسكرياً ليس أولوية إذا كان الثمن تعقيد فرصها في تحقيق مكاسب استراتيجية في أوكرانيا، التي يصفها بوتين بأنها معركة "وجودية".

مع ذلك، لا تخلو المعادلة من تناقضات. فإضعاف إيران أو تغيير نظامها سيشكل ضربة لمحور تعمل موسكو على بنائه في مواجهة الغرب، وسيثير تساؤلات لدى شركاء آخرين حول مدى موثوقية الضمانات الروسية. كما أن روسيا استثمرت مليارات الدولارات في مشاريع بنية تحتية وطاقة داخل إيران، بما في ذلك ممر "شمال–جنوب" ومشاريع غاز وكهرباء.

في المقابل، تمنح الحرب موسكو مكسباً اقتصادياً قصير المدى عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما يعزز إيراداتها ويساعدها في تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا. هذا البعد البراغماتي يعزز الانطباع بأن الكرملين يوازن بين خسارة شريك استراتيجي محتمل وبين مكاسب مالية آنية وحسابات أوسع تتعلق بموقعه في المواجهة مع الغرب.

من منظور تحليلي، يشير السلوك الروسي إلى أن موسكو لا تنوي خوض مواجهة مباشرة دفاعاً عن إيران، وأنها تفضّل لعب دور الوسيط الدبلوماسي مع الحفاظ على قنوات مفتوحة مع جميع الأطراف. هذا التقدير ينسجم مع نمط روسي سابق في أزمات الشرق الأوسط: خطاب سياسي داعم لحلفاء موسكو، مقابل تجنب خطوات عسكرية قد تؤدي إلى احتكاك مباشر مع واشنطن.

وحسب المراقبين فإن الكرملين يقف أمام معادلة معقدة: الدفاع عن صورة "القوة العظمى" وحماية شبكة تحالفاته من جهة، وضمان عدم تقويض أولويته القصوى في أوكرانيا أو إغضاب إدارة أميركية قد تمنحه هامشاً استراتيجياً هناك من جهة أخرى. وحتى الآن، يبدو أن أولوية أوكرانيا ومراعاة البيت الأبيض تتقدمان على الالتزام الكامل تجاه طهران.َ