إسرائيل تنشئ وحدة خاصة لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة على الحدود المصرية

عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء آيال زامير، اليوم الأربعاء اجتماعًا خاصًا لمناقشة تهديد الطائرات المسيرة على الحدود مع مصر، مع التركيز على المنطقة الغربية، بحضور رئيس هيئة العمليات، نائب رئيس الأركان، قائد قيادة الجنوب، وممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة. يأتي الاجتماع ضمن عملية تفكير متكاملة ومتعددة الأجهزة تهدف إلى وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذا التهديد المتزايد.

وأكد اللواء زامير أن تهديد الطائرات المسيرة ليس مجرد مسألة جنائية، بل يمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا قد يحمل خصائص عدائية، مشددًا على أهمية تعميق الاستجابة العملياتية وبناء قدرات جديدة للتعامل مع هذا التحدي.

وتقرر خلال الاجتماع تعزيز التنسيق الكامل بين الجيش، الشاباك والشرطة، وإنشاء وحدة دائمة للتنسيق العملياتي لرصد الطائرات والمهربين والتصدي للتهديدات داخل الأراضي الإسرائيلية، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية العمليات.

كما تقرر إنشاء وحدة عملياتية مشتركة تتعامل مع عمليات التهريب الجوي والبرّي على الحدود، سواء كانت ذات طابع مسلح، أمني أو جنائي، على أن تنفذ المهام في ظروف صعبة وظلام تام وبالتعاون مع قوات الأمن الإقليمية.

وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش سيخصص موارد طويلة المدى لتطوير تقنيات دفاعية متقدمة، وزيادة جهود الاستخبارات والمراقبة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للاعتراض، التشويش، والتعرف على الطائرات المسيرة.