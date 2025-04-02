بعد التحذير الإسرائيلي|| مصر تؤكد أنها لها الحق بحماية أمنها و:"التواجد العسكري في سيناء "أمر واقع"

بعد التحذير الإسرائيلي لمصر والذي نشرناه في i24NEWS من قيامها بتعزيزات عسكرية واسعة النطاق في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يشكل، كما قال المسؤول الأمني، انتهاكا لاتفاقية السلام بين البلدين، صرح مصادر خاصة صباح اليوم لصحيفة "العربي الجديد" أن التواجد العسكري المصري في المنطقة "ج" هو "أمر واقع"، وإنه لم يتم تضمينه في أي بروتوكول أمني جديد بين مصر وإسرائيل.

وأكدت المصادر أن الحديث عن "تفكيك ما استحدثته مصر من بنية تحتية عسكرية جديدة في سيناء، ليس ممكناً في هذه الأوقات الحرجة ، في ظلّ ظروف الحرب في قطاع غزة، وعرقلة إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تخفيف التصعيد، بالإضافة إلى إصرار إسرائيل على التمسك بمحور فيلادلفيا"

كما توضح المصادر أنه في عام 2012، خرق الجيش المصري الملحق الأمني لاتفاقية السلام عام 1979 لأول مرة، عندما تمركزت العديد من القوات، بما في ذلك المدرعات، على الحدود الدولية مع غزة وإسرائيل.

وفي تقرير آخر، تواصل مصر نقل رسائل إلى إسرائيل عن طريق وسائل الإعلام العربية، بخصوص تعزيز قواتها العسكرية في سيناء. حيث صرح مصدر مصري مطلع وخبراء آخرين لصحيفة "الشرق الأوسط" صباح اليوم، إنه "لا يوجد أي انتهاك من جانب مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل"، ووفقا لهم فإن "كل تحرك مصري هو رد على الانتهاكات الإسرائيلية".

كما صرح المصدر المصري ردا على التصريحات الإسرائيلية إن "هذه الذرائع الإسرائيلية المتكررة تتجاهل حقيقة أن إسرائيل هي من خرق اتفاق السلام أولا، عندما سيطرت على أماكن تعارض مصر تواجدها فيها، وخرقت بنود الاتفاق الذي ينص على التنسيق مع مصر مسبقا".

وشدد المصدر على أن "مصر لها الحق في الحفاظ على أمنها القومي ضد أي تهديد". لكنه قال إن "مصر مستعدة على احترام اتفاق السلام وعدم الإضرار بأحد".