رغم موقف الصين: هل ستفلح واشنطن بإخراج الرئيس أحمد الشرع من قائمة الإرهاب الأممية؟

أفادت وسائل إعلام إمارتية عن ضغوط أمريكية تمارسها واشنطن على مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ومجموعته المسلحة هيئة تحرير الشام، وسط مخاوف من فيتو صيني على القرار.

الصحافي من الجولان عطا فرحات علق على هذه الأنباء وعن ما هية احتمال نجاح هذه الجهود الأمريكية بإخراج الرئيس أحمد الشرع ومجموعته المسلحة من قائمة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي وقال إن "الموقف الصيني يعيق هذه المحاولات ، حيث يشكل ملف الايغور بالنسبة للصين حساسية كبيرة ، فما لم يتخلى الرئيس أحمد الشرع عن الايغور في سوريا والذين تخشى الصين أن يكونوا ورقة تستخدمها الولايات المتحدة كمقاتلين ضدها في أي حرب قادمة ومناوشات قادمة، وهذا يدفعها لاستخدام الفيتو بأي قرار لصالح إخراج الشرع وجماعته من القائمة"

وأشار فرحات الى أن "الولايات المتحدة مارست ضغوطا على فرنسا وبريطانيا لقبول هذا القرار، وبطبيعة الحال روسيا لن تمانع على ضوء الظروف التي نشأت بين موسكو ودمشق، لكن الموقف الصيني هو الذي يعرقل مثل هذا القرار ، حيث لن ترضى بكين بأي حل دون تسوية ملف الايغور في سوريا" كمان فرحات أن الشرع ووزراءه يحصلون على تصريح خاص من واشنطن خلال كل رحلة وزيارة دولية يقومون بها.