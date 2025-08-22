في أقل من يوم: تم القبض على منفذ هجوم إطلاق النار في بنيامين الليلة المنصرمة

قد يعجبك أيضًا -

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، منفذ هجوم إطلاق النار بالقرب من قرية المعيّر في لواء بنيامين، والذي أصيب فيه مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة. تم الاعتقال بعد ساعات قليلة من الهجوم، في نهاية عملية مطاردة استمرت حوالي 24 ساعة وشملت عمليات تفتيش في المنطقة واستجوابات واعتقالات بناءً على معلومات استخباراتية.

المشتبه به، وهو فلسطيني في الثلاثينيات من عمره من قرية المعيّر، مرتبط الآن بالهجوم بعد استجوابه، والذي عُثر خلاله أيضًا على قطع أثرية وأسلحة استخدمها المنفذ.

تم الاعتقال من قبل وحدة الرد السريع في الضفة الغربية، والكتيبة الاحتياطية 1810 من لواء بنيامين، وتعزيزات من لواء كفير والشرطة العسكرية الإسرائيلية، والتي عملت بناءً على معلومات استخباراتية من الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ، التي أجرت عملية المطاردة من وكالة المخابرات المركزية التابعة للواء بنيامين. ويؤكد لواء بنيامين أن نشاط مكافحة الإرهاب في القرية سيستمر، وأن قوات الأمن ستواصل العمل على إحباط الهجمات العدائية وتقديم كل من يحاول المساس بالمدنيين أو قوات الأمن للعدالة.