رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "هناك خطر حدوث تسرب إشعاعي في إيران"

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خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، إنه "ينبغي ألا تؤثر الحرب بين إسرائيل وإيران على المرافق والمواد النووية"، مشدداً على ضرورة "ألا تحدث أبداً أي هجمات على المنشآت النووية". واعتبر، أن "بيان إسرائيل الخاطئ عن موقع بوشهر للطاقة النووية يؤكد الحاجة إلى معلومات واضحة ودقيقة".

وحذّر رافائيل غروسي، من أن الهجمات الأخيرة على المنشآت النووية في إيران قد أدّت إلى تراجع حاد في الأمن النووي للبلاد. وقال إنه على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي تسرب إشعاعي يُشكّل خطرًا على الجمهور حتى الآن، "إلا أن هناك احتمالًا لحدوثه". وأضاف غروسي أنه لم يُسجّل أي تغيير في مستوى النشاط الإشعاعي الخارجي في موقع نطنز النووي، ولكن تم رصد تلوث إشعاعي وكيميائي داخل المنشأة نفسها، "ومن المحتمل أن تنتشر النظائر المشعة داخل المنشأة". وشدد على أهمية إتاحة الوصول الكامل لمفتشي الوكالة، لضمان معرفة مواقع المواد النووية الحساسة - وخاصة المواد المخصبة بنسبة 60% - ومراقبتها. وقال "تُكرّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد على أنه لا ينبغي أبدًا وقوع هجمات على المنشآت النووية". وأضاف: "أدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس والتوصل إلى حل دبلوماسي للوضع". قال إن الهجوم الذي وقع في أصفهان يوم الجمعة الماضي أدى إلى تضرر أربعة مبانٍ، ولكن لم يُسجل أي تسرب إشعاعي. ومع ذلك، حذّر غروسي من أن أي هجوم على منشأة بوشهر النووية قد يكون مدمرًا: "إذا تعطلت إمدادات الطاقة إلى المحطة، فقد ينصهر قلب المفاعل، مما سيؤدي إلى انبعاث إشعاعي كبير في البيئة".

وفيما يتعلق بتقارير الهجوم على بوشهر، قال غروسي إن مسؤولًا كبيرًا في جيش الدفاع الإسرائيلي أدلى أمس بتصريح غير صحيح لوسائل الإعلام، مدعيًا تعرض المنشأة لهجوم. وأضاف: "تم تصحيح الخطأ بسرعة، لكن الحادث يُبرز الحاجة إلى تواصل واضح ودقيق، خاصة عندما يتعلق الأمر بمثل هذه القضايا الحساسة". في الأسبوع الماضي، شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية ردًا على وابل من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها طهران باتجاه إسرائيل. وبحسب ما ورد، أصابت الهجمات مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك نطنز وأراك وأصفهان. وتتهم طهران إسرائيل بـ"إعلان الحرب"، بينما توضح القدس: "ستستمر العملية حتى يتم تفكيك القدرات النووية الإيرانية"