لبنان يدرس مقترحاً أميركياً من 13 نقطة لوقف النار بين حزب الله وإسرائيل

قال مسؤول رفض الكشف عن اسمه، إن السفيرة الأميركية ليزا جونسون التقت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مضيفاً أنها عرضت "مقترحاً أميركياً من 13 نقطة". وأشار إلى أن "بري طلب مهلة ثلاثة أيام" لدرس المقترح، موضحاً أن "الجانب الإسرائيلي لم يعلن موقفه منه بعد".

وبحسب ما أفاد مسؤولان حكوميان لبنانيان لوكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، "يدرس لبنان مقترحاً أميركياً للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وذلك بعد نحو شهرين من التصعيد،

ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن المقترح الأميركي، غير أنه أوضح أنه "في حال تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فإن الولايات المتحدة وفرنسا ستعلنان ذلك في بيان"، مضيفاً أنه "سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وسيبدأ لبنان بنشر الجيش على الحدود".

وفي السياق رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في اتصال مع وكالة "فرانس برس" التعليق على ما يتم تداوله بشأن مسودة الاقتراح.وأكد "الالتزام بالتوصل إلى حل دبلوماسي يعيد الهدوء الدائم ويسمح للسكان في لبنان وإسرائيل بالعودة بأمان إلى منازلهم".

من جانبه، أفاد مصدر حكومي آخر بأن "الصياغة المقترحة ناتجة من آخر لقاء بين بري و(مبعوث الرئاسة الأميركية آموس) هوكستين، والذي حصل خلاله تفاهم على خارطة طريق لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701". وأضاف "تمّ بعد ذلك وضع مسودة أُرسلت إلى لبنان لدرسها وإبداء أي ملاحظات عليها، ليتمّ بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية".