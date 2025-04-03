بعد الهجوم، وزير الأمن الإسرائيلي يهدد الجولاني: "سوف تدفع ثمنا باهظا"

أصدر وزير الأمن يسرائيل كاتس اليوم (الخميس) تهديداً للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع (الجولاني) قائلاً: "إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول إلى سوريا وتعريض المصالح الأمنية الإسرائيلية للخطر - فسوف تدفع ثمناً باهظاً للغاية". وجاء التهديد بعد أن نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات في سوريا خلال الليل اسهدفت مطاري T4 ومطار حماة.

وقال وزير الأمن: "إن إسرائيل لن تسمح لسوريا بأن تصبح تهديداً لبلداتها ومصالحها الأمنية". وأضاف: "ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي التمركز والعمل في جبل الشيخ وفي المناطق الأمنية والعازلة لحماية بلدات هضبة الجولان والجليل من أي تهديد - كما فعلنا بالأمس أيضًا عندما ضربنا الإرهابيين الذين هددوا قواتنا".

Syrian Presidency / AFP

وقال كاتس: "إن نشاط القوات الجوية أمس أمام المطارات وفي منطقة دمشق هو رسالة واضحة وتحذير للمستقبل - لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل".

ووقع هجوم الليلة الماضية بعد تزايد الأدلة على توطيد العلاقات بين تركيا أردوغان والحكومة السورية الجديدة في الأيام الأخيرة. وقال مصدر استخباراتي غربي لـi24NEWS إن تركيا مهتمة بتركيب أنظمة دفاع جوي في قاعدة T4 الجوية من أجل استخدامها وتحويلها إلى قاعدة للطائرات بدون طيار.

وأمس، وقبل الهجوم الإسرائيلي على الموقع، نُشرت على الشبكات العربية وثائق للقوات الخاصة التركية التي بدأت بدخول القاعدة. وبحسب التوثيق فقد توجهت عشرات الشاحنات في قافلة باتجاه القاعدة العسكرية في منطقة حمص.

وفي مؤتمر صحفي عقد هذا الأسبوع، أعرب مسؤول أمني عن قلقه بشأن احتمال سماح الحكومة السورية لتركيا بإنشاء قواعد عسكرية على أراضي البلاد. وقال المصدر: "إذا تم إنشاء قاعدة جوية تركية، فإن ذلك ينطوي على انتهاك لحرية العمل الإسرائيلية في سوريا. وهذا تهديد محتمل نعارضه".