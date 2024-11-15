تقرير: تفاهمات خلال اتصالات ترامب وبن سلمان قبل 3 أشهر لتعزيز مكانة السعودية بالمنطقة ودفع عملية السلام

أجرى طاقم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب محادثات مبكرة مع المملكة العربية السعودية والتي أجراها وفقا لمصادر مقربة لصحيفة "رأي اليوم" مبعوثون لترامب مع القيادة السعودية قبل عدة أسابيع، ووصفت وفق التقرير بأنها "بناءة للغاية ومثمرة"، وتم خلالها وضع استراتيجية خاصة تضمن تعزيز مكانة السعودية في المنطقة والحد من النفوذ الإيراني ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وكشف هذه المصادر عن مضمون حوار عميق جرى بين ثلاثة شخصيات أمريكية محسوبة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع من وصفهم التقرير بأنهم أعضاء بارزون في فريق ظل سعودية يعمل في نشاط بالأقبية المظلمة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واستعرضت الحوارات عدة ملفات، وكان ولي العهد السعودي على اتصال مباشر مع مبعوثين على الأقل أوفدهما ترامب الى الرياض لإجراء حوارات عميقة والتوصل الى ورقة تقدير موقف مشتركة ومن المرجح أن الأمير بن سلمان اجتمع قبل ثلاثة أشهر تحديدا من موعد الانتخابات مع مبعوثين أرسلهم دونالد ترامب.

وفي ذلك الحوار قبل ثلاثة أشهر شاركت ثلاثة شخصيات سعودية ليبرالية مقربة جدا من مكتب الأمير بن سلمان وضع تصور مشترك لكيفية تجاوز المرحلة السيئة التي أحاطت علاقة السعودية وبن سلمان مع إدارة جو بايدن، كما وضعت وثيقة مسودة للاتفاق على برنامج عمل مشترك عندما يعود ترامب الى السلطة تضمن إطلاق علاقات تحالف وتقارب استراتيجي كبير بين المملكة العربية السعودية وإدارة ترامب عندما يفوز بالانتخابات، وبعد استلام مهامه مع الاشارة الى ان مبعوثي ترامب أبلغوا مسبقا بان رئيسهم سيعين شخصية مقربة جدا منه ومؤثرة بمنصب السفير الأمريكي الجديد في السعودية حرصا منه على إضفاء طابع شخصي على العلاقات والاتصالات

مستشارون في الحزب الجمهوري الأمريكي يتوقعون أن العلاقات بين ترامب وبن سلمان ستشهد قفزة نوعية وكبيرة العام المقبل ، وان الجانبين وضعا بروتوكولا خاص اتفق عليه يضمن تجاوز أي خلاف يمكن أن يحصل ولضمان تقديم دعم وإسناد سياسي كبير لولي العهد السعودي من قبل إدارة ترامب.

ووفقا لتقرير "رأي اليوم"، تضمنت الأفكار والمقترحات التي تمت مناقشتها توافقا على ما أطلق عليه ترامب شخصيا "تكريس الزعامة والقيادة السعودية بين دول المنطقة"، وبما يطلق عليه خبراء الظل والمستشارون بتعزيز النفوذ السعودي في الإقليم بما يضمن الاستقرار العام والنشاط الاقتصادي والتنموي.

وعرض الجانب السعودية نظرية "الحد من نفوذ ايران" من خلال "إطفاء الصراع في الملف الفلسطيني وكبح جماح الخطط الإسرائيلية". ولم يعرف بعد ما الذي قد يعنيه ذلك بصورة مفصلة ، إلا أن مصدر مقرب جدا في واشنطن تحدث عن وثائق كتبت قبل نحو ثلاثة اشهر تحت عنوان "التعاون الاستراتيجي والمرجعية السعودية وانهاء العديد من الخلافات والتجاذبات". ووضع تصور تقاربي لإستراتيجية سعودية تدعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتنهي حالة الخوف والقلق من النفوذ الإيراني.

ومن الممكن أن تنتهي هذه التفاهمات بعمل ثنائي مشترك بين ترامب وولي العهد السعودي وبتعيين سفراء مقربون جدا في العاصمتين الرياض وواشنطن ويبدو ان رئيس الاستخبارات السعودية الاسبق الأمير تركي الفيصل يعلم بمستوى الاتصالات ومحتواها وعبر عن ذلك بوضوح في رسالة تهنئة شخصية أعلنها ونشرها للرئيس ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات.