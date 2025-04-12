الجيش الإسرائيلي يستكمل سيطرته على طريق موراج ويقطع رفح عن خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن سيطرته الكاملة والفعلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد استكماله لطريق موراج الفاصل بين رفح وخان يونس. ووفقًا للتقديرات، تسيطر إسرائيل الآن على 30% من قطاع غزة، كما هو موضح باللون الأبيض في أحدث الخرائط التي نشرها الجيش الإسرائيلي. رفح، أقصى مدن القطاع الفلسطيني جنوبًا، محاصرة بالكامل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تسيطر الفرقة 36 على طريق موراج، بينما تتولى فرقة غزة تأمين طريق فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن "قواته أكملت تطويق رفح بجنوب قطاع غزة"، مضيفاً أن "قوات من اللواء 188، ولواء جولاني، انتهت من إقامة محور موراج الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين رفح وخان يونس"، وأضاف "قوات الجيش ستواصل بسط السيطرة على محور موراج وتنفيذ عمليات بالمنطقة".

وأصبحت رفح الآن محاصرة بالكامل من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث تسيطر الفرقة 36 على ممر موراج، بينما تعمل فرقة غزة في ممر فيلادلفيا، المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اصدر أوامر إخلاء للسكان في مناطق في خان يونس، قبل شن هجوم عليها. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي"هذا إنذار مسبق، وأخير قبل الهجوم.. سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق السبت، إنه اعترض 3 صواريخ أطلقت من جنوب غزة على إسرائيل.

وفي السياق ذكرت مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، "لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كانت رفح بأكملها ستصنَّف كـ"منطقة عازلة"، يُمنع دخول المدنيين إليها - كما حدث في مناطق أخرى على طول الحدود - أم سيتم إخلاؤها بالكامل وهدم جميع المباني فيها، ما يعني فعلياً محو مدينة رفح".