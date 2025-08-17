الأردن سيعيد الخدمة العسكرية الإجبارية" بأقرب وقت

قد يعجبك أيضًا -

أعلن الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني عن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" اي "التجنيد الإجباري" قريبا، وقال إن "على الشباب أن يكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه" وأضاف خلال لقاءه مع شبان وشابات في محافظة إربد أن "كل من انخرط في "خدمة العلم" يعي أهمية هذه التجربة.

مشيرا الى أهمية البرنامج في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب في أرضهم، مشددا على أن الخدمة تساهم في صقل الشخصية والانضباط.

وقال ولي العهد إنه "أوعز للحكومة الأردنية منذ مدة بالعمل مع شركائها لتطوير برنامج خدمة العلم، الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، حتى يعلن عن تفاصيله لاحقا.

ينص قانون "خدمة العلم" على أن كل أردني ذكر أتم جيل الثامنة عشرة من عمره وحتى سن الأربعين يُعتبر مكلفًا بالخدمة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، أو حسب تقدير القيادة العامة لإحدى وحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وبعد انتهاء فترة خدمته العسكرية، ينتقل المكلف تلقائيًا إلى الخدمة الاحتياطية الرديف الأساسي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة العاملة، وتكون مدة الاحتياط خمس سنوات لا يشترط خلالها أداء الخدمة الفعلية، وبعد انتهاء هذه المدة يصبح المكلف جزءًا من "الجيش الشعبي" بصورة تلقائية.