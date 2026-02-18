الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بنيران صديقة جنوب قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل الرقيب أول عوفري يافيه (21 عاماً)، وهو مقاتل في وحدة الاستطلاع التابعة للواء المظليين، خلال عملية عسكرية جنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش في بيان أن الجندي قُتل في منطقة خان يونس، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى حادثة إطلاق نار عن طريق الخطأ بين قوتين تابعتين للواء نفسه.

ووفق المعطيات الأولية، خرجت القوتان لتنفيذ مهمة اعتيادية شملت تمشيط مبانٍ وتفتيشها في ساعات الليل. وفي نحو الساعة الثانية فجراً، أخطأت إحدى القوتين في تشخيص القوة الأخرى واعتبرتها تهديداً، ما أدى إلى فتح النار وإصابة الجندي بجروح حرجة، قبل أن يُعلن عن وفاته أثناء محاولة إخلائه طبياً.

وأكد الجيش أنه فتح تحقيقاً في ملابسات الحادثة، فيما يُعتبر يافيه من بين القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة،ليرتفع بذلك عدد قتلى الحرب إلى 924.