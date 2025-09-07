الجولان.. مطالبات دولية بالإفراج عن المختطفات ورفع الحصار عن السويداء

قد يعجبك أيضًا -

في وقفةٍ لافتةٍ حملتْ بعدًا إنسانيًّا ورسالةً سياسيّةً فِي آنٍ… اجتمعتْ عشراتُ النساءِ فِي ساحةِ سلطان الأطرش بِمجدل شمس فِي الجولانِ، حيثُ قَيّدنَ أيديهنّ باللونِ الأحمرِ رمزًا لدماءِ ومعاناةِ نساءِ السويداءِ اللّواتي ما زلنَ رهنَ الاختطافِ منذُ الهجومِ الأخيرِ علَى المحافظة.

تُشيرُ تقديراتٌ محليّةٌ إلَى أنّ أكثرَ مِنْ مئةِ سيّدةٍ ما زلنَ فِي عدادِ المختطفاتِ، وسطَ غيابِ أيِّ معلوماتٍ مؤكّدةٍ عن مصيرِهِنّ، فِي وقتٍ تتواصلُ فِيهِ ضغوطٌ محدودةٌ مِنْ جهاتٍ دوليّةٍ علَى حكومةِ الشرعِ للإفراجِ عنهنّ.

المشاركاتُ رفعنَ شعاراتٍ تُطالبُ بالإفراجِ الفوريِّ عن المختطفينَ والمختطفاتِ، وإنهاءِ الحصارِ المفروضِ علَى السويداءِ منذُ ما يُقاربُ الشهرينِ، معتبراتٍ أنّ استمرارَ الوضعِ الإنسانيِّ يُهدّدُ حياةَ مئاتِ آلافِ المدنيين

الأزمةُ الإنسانيّةُ فِي السويداءِ لا تقفُ عند ملفِّ المختطفاتِ، إذْ ما تزالُ نحوَ أربعينَ قريةً مُهجّرةً بالكاملِ، فِيمَا يُقاربُ عددُ النازحينَ مئتيْ ألفِ شخصٍ، وسطَ شُحٍّ فِي الموادِّ الأساسيّةِ وغيابِ أيِّ حلولٍ دبلوماسيّةٍ ملموسةٍ أو تحرّكٍ دوليٍّ ضاغطٍ علَى حكومةِ الشرعِ لرفعِ الحصارِ وإنهاءِ معاناةِ المدنيينَ.

بَينَ رمزيّةِ اللونِ الأحمرِ وصمتِ المجتمعِ الدوليِّ، تبقَى قضيّةُ المختطفاتِ والحصارِ عنوانًا لمعاناةِ السويداء المستمرّةِ، ومعها تتجدّدُ المطالباتُ بتحرّكٍ عاجلٍ يضعُ الملفَّ الإنسانيَّ فوقَ أيِّ حساباتٍ سياسيّة