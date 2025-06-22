"تهديدات للمسيحيين في حماة" || وفرض قيود على زيارة الديبلوماسيين لموقع الهجوم الانتحاري بكنيسة مار الياس بدمشق

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بعد العملية الانتحارية التي نفذها متطرف من داعش في كنيسة مار الياس في العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن مقتل نحو 25 ، والتي نفذت في قداس يوم الأحد، طالبت الخارجية السورية السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسي عدم التوجه لموقع التفجير بمنطقة الدويلعة – كنيس مار الياس ، دون تنسيق مسبق.

الوزارة بررت الطلب بأنه يأتي :"حرصاً على سلامة الدبلوماسيين، ومنعاً لأي خرق للإجراءات الأمنية المعمول بها في موقع الحادث، الذي لا يزال قيد المعالجة والتحقيق من قبل الجهات المختصة".

الصحافي من الجولان عطا فرحات أوضح وقوع حوادث أخرى أحدها ضد المسيحيين في نفس يوم هجوم الكنيسة بدمشق، وعن هجوم كنيسة مار الياس قال :"إن الهجوم الانتحاري في كنيسة مار الياس أدى الى وقوع 19 قتيلا وعشرين جريح، ولا يوجد عدد واضح حتى الآن، بنوك الدم في دمشق تطالب السكان بالتبرع نظرا لعدد الجرحى الكبير".

وتابع :"في سياق متصل انفجرت سيارة في حي القدم بدمشق ، والتي على ما يبدو كانت مفخخة ومعدة للتفجير بأحد المناطق في دمشق، لكنها انفجرت على ما يبدو خلال تجهيزها، إضافة الى ذلك ، كتب على جدار أحد كنائس حماة ’جاييكم الدور’ أي يعني ’دوركم قادم’".

ولفت فرحات إلى أن هذه الأحداث تشير إلى أن هذه الفترة "مرحلة ملاحقة وجرائم بحق المسيحيين في سوريا، بعد المجازر في الساحل السوري ضد العلويين ، وانتقلت الى جرمانا وصحنايا والسويداء ضد الدروز، وتتحول اليوم ضد المسيحيين"