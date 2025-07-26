تصريح بالنشر: وفاة الرائد (احتياط) بتسلئيل يهوشوع من سبكار، الذي أصيب في معركة في جنوب غزة، متأثراً بجراحه

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن وفاة الرائد (احتياط) بتسلئيل يهوشوع من سابكار، البالغ من العمر 32 عامًا من أفني إيتان، وهو جندي مهندس قتالي من كتيبة الهندسة 749 في لواء بيسال (828)، متأثرًا بجراحه، بعد إصابته بجروح بالغة في معركة جنوب قطاع غزة الأسبوع المنصرم. وكما ذُكر، وقعت الحادثة يوم السبت الماضي، عندما أصيب أيضًا ضابط احتياط آخر من كتيبة الهندسة القتالية في كتيبة الهندسة 710، وهو أوتسفات رام (179)، بجروح بالغة.