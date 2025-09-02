"تركيا تبني الملاجئ وتستعد لمواجهة مع إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء ارتفاع حدة التوتر بين إسرائيل وتركيا اتخذت أنقرة خطوات استراتيجية لتعزيز خطواتها الدفاعية في إطار مواجهة محتملة مع إسرائيل، الباحث والمحلل السياسي د. مهند حافظ اوغلو أكد أن "تركيا تبني الملاجئ وتستعد لمواجهة محتملة مع إسرائيل" لمتابعة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات اوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"هذه التحركات التركية سواء من خلال إعلان الرئيس اردوغان بتسليم وزارة الدفاع التركية القبة الفولاذية قبل بضعة أيام فضلا عن توصية أكاديمية المخابرات التركية قبل أسابيع بأن يكون هناك تجهيز لملاجئ في كافة المدن التركية تحسبا لأي مواجهة ستكون في الشرق الأوسط خصوصا مع إسرائيل، الحكومة درست المقترح وقبل أربعة أيام بدأت الحكومة بوضع اللبنة الاولى لتجهيز هذه الملاجئ في كافة المحافظات التركية".

وتابع "تقوم تركيا بهذه التحركات لعدة أسباب ، أولا، هناك تسارع وتنافس كبير يصل الى مرحلة كسر العظم ما بين المشروع الإسرائيلي والمشروع التركي في الشرق الأوسط ، ثانيا ، أنقرة تدرك أن حليفتها واشنطن ، رغم التحالفات والعلاقة الوثيقة، لن تقدم لها أي حماية اذا حصلت مواجهه مع إسرائيل ".

الحلقة كاملة: