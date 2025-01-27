نقلوا مواد سرية حول نظام الدفاع الجوي: الاشتباه بجنديين إسرائيليين بالتجسس لصالح ايران

أعلن اليوم عن اعتقال يوري إلياسبوف وجورجي أندريف، وهما جنديان إسرائيليان في خدمة الاحتياط يعيشان في الكريوت شمال إسرائيل، للاشتباه في قيامهما بمهمات لصالح الإيرانيين، حسبما أعلن الشاباك والشرطة الإسرائيلية ، وأضاف أن أحدهما سلم لمشغله مواد سرية التي حصل عليها أثناء خدمته العسكرية في منظومة الدفاع الجوي، وأصدرت النيابة العامة محضر ضدهما، وتم تمديد اعتقالهما حتى الجمعة من أجل تقديم لائحة اتهام ضدهما.

وقد تم اعتقال الرجلين، وهما من جنود الاحتياط، خلال هذا الشهر في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام- الشاباك ويحبال لاهاف 433 التابعة للشرطة. وكشف التحقيق في قضيتهما أن إلياسوف كان على اتصال منذ عدة أشهر مع جهة إيرانية، وقام بموجب تعليمات بتنفيذ مهام أمنية للحصول على مقابل مالي، قام أيضًا بمهام رش كتابات "أطفال روح الله" على الجدران في أماكن مختلفة في إسرائيل.

كما كشف التحقيق أن الياسبوف اقترح خلال اتصال على صديقه أندريف أن يتواصل هو الآخر مع المشغل الإيراني من أجل تنفيذ مهام مقابل مكافأة مالية، رغم علمه بأنه كيان معاد لإسرائيل. . وافق أندريف وبدأ في الاتصال بالمشغل، بينما وجهه للقيام بمهام رش الكتابة على الجدران ومساعدة إلياسبوف أيضًا في تعليق لافتة تحت إشراف المشغل الإيراني.

Israeli police spokesperson

وكشف التحقيق الذي أجرته الشرطة والشاباك أن المشتبه بهما أدركا أنهما على اتصال مع عميل إيراني، واستند ذلك، من بين أمور أخرى، إلى منشورات إعلامية شاهداها لها في ذلك الوقت، بخصوص الاعتقال واستجواب مواطنين إسرائيليين بتهم مماثلة، وكشف التحقيق أيضًا أن العملاء الإيرانيين يحاولون تجنيد إسرائيليين من خلال مناشدات على شبكات التواصل الاجتماعي.