موظف بالصناعات العسكرية الإسرائيلية يتلقى تهديدًا بالقتل بعد اختراق إيراني

بعد أن قامت مجموعة الهاكرز الإيرانية "الهَندَلة" بنشر المعلومات الشخصية لعدد من العاملين في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، كشفت رئيسة قسم الجريمة في قناة i24NEWS، لي عياش، مساء السبت، أنّ أحد الموظفين الذين تم تسريب بياناتهم تلقّى تهديدًا مباشرًا بالقتل إلى بريده الإلكتروني الخاص.

وقال الموظف إن الرسالة التي وصلته تضمنت تهديدًا واضحًا وصريحًا جاء فيه:"أقسم أنني سأنتقم لمقتل بطلنا سليماني بكل قوتي. قد آتي الآن، أو غدًا ليلًا، أو في يوم آخر. لن تتمكنوا من الهرب."

وفي الموقع الذي نُشرت فيه معلومات العاملين، عرضت المجموعة مكافأة مالية تصل إلى 100 ألف دولار لأي شخص يتمكّن من إلحاق أذى جسدي بأحد المدرجين في القائمة، ما يُعد تصعيدًا خطيرًا في الحرب السيبرانية المنسوبة لإيران.

إلى جانب موظفي الصناعات العسكرية، شملت التسريبات أيضًا شخصيات أكاديمية إسرائيلية بارزة، اتهمتها المجموعة بالمشاركة في "الإبادة بحق الفلسطينيين"، ومن بينهم رئيس جامعة بن غوريون البروفيسور داني حايموفيتش، وناشطة الاحتجاج المعروفة البروفيسورة شيكما بريسلار من معهد وايزمان.

الجهات الأمنية في إسرائيل تتابع عن كثب تصاعد التهديدات واحتمال انتقالها من الفضاء الإلكتروني إلى محاولات استهداف فعلية على الأرض.