"أسماء شخصيات مشاركة وتفاصيل"||معلومات حصرية عن المباحثات السرية بين إسرائيل وسوريا في الإمارات

على خلفية تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع إجراء المباحثات السرية غير مباشرة مع إسرائيل، أكد المحلل السياسي والصحافي عبد الجليل سعيد أن "دولة الإمارات دشنت مسارا سريا بين إسرائيل وسوريا" وإن الفكرة عرضها الرئيس الإماراتي على الشرع والذي وافق عليها وطلب منه السير قدما بها. لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وكشف الصحافي عبد الجليل سعيد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن :"دشنت دولة الإمارات العربية مسارا سريا بين الدولة السورية وإسرائيل .. حيث تتمتع الإمارات بعلاقات جيدة وقوية مع الجانبين ، وتهدف المفاوضات إلى إنهاء الصراع ولربما تدشين مرحلة من المفاوضات وتوقيع اتفاقية سلام".

وكشف عبد الجليل معلومات حصرية لقناتنا وقال إنه"وفقا لما يتوفر من معلومات هناك ثلاث مراحل، أولا، الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات عرض الفكرة على الرئيس السوري حين زار أبو ظبي ، ووافقت الرئاسة السورية على ذلك حتى أن الرئيس السوري أثنى على مبادرة الشيخ بن زايد، وطلب منه السير قدما في هذا الاتجاه"

والمرحلة الثانية، من خلال استقبال دولة الإمارات خلال الأيام الثلاثة الماضية وفودا أمنية وفنية من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب السوري ، هناك معلومات تتحدث عن وصول حسين سلامة، رئيس الاستخبارات السورية الجديد، الى جانب كبير مستشاري الرئيس السوري للشؤون العسكرية والسياسية الى الإمارات، وإجريت لقاءات ربما مع الشيخ طحنون مستشار الأمن الوطني الإماراتي ولربما حدثت لقاءات غير مباشرة مع الوفد الإسرائيلي"

وتابع " المرحلة الثالثة ربما تكون على مستوى اللقاءات السياسية وربما يلتقي وزير الخارجية السوري الشيباني مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وربما تتطور الأمور أكثر"

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