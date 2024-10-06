مقتل جندية إسرائيلية وإصابة عشرين آخرين بصورة متفاوته بعملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع

قتلت الجندية إلأسرائيلية حاية سوسليك بالعشرينات من عمرها اليوم الأحد في العملية في محطة الباصات المركزية في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، ووفقا للشبهات وصل منفذ العملية الى فرع مطعم ماكدونالدز وأطلق النار بصورة عشوائية على المارة، ما أسفر عن عشرين إصابة قبل أن يتم تحييده من قبل قوات الأمن في المكان.

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ويتضح من التحقيقات الأولية أن منفذ العملية من سكان إحدى القرى القريبة من حورة في النقب، وعلى ما يبدو وصل بحافلة الى فرع ماكدونالدز ودخل وهو يركض الى الفرض ويقوم بإطلاق النار تجاه المواطنين، ووفقا لنجمة داوود الحمراء أسفرت العملية عن 11 مصابا: القتيلة، مصابة بصورة متوسطة حتى خطيرة، أربعة حالتهم متوسطة وخمسة طفيفة.

وتحقق الشرطة مما إذا كان بعض الضحايا قد تم إطلاق النار عليهم من الجانبين. وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنه كان هجومًا وأن المهاجم قُتل في موقع العملية. وتتواجد في مكان الحادث العديد من قوات شرطة المنطقة الجنوبية وتعمل على تأمين المنطقة والتحقيق في ملابسات الحادث، ووصل قائد المنطقة الجنوبية الملازم أمير كوهين إلى مكان الحادث وباشر بإجراء تقييم حول الوضع.

MADA spokesman

وروى أحد المسعفين الذي وصل الى موقع العملية:"وصلنا الى المكان بسرعة بقوات كبيرة، رأينا شابة ترقد على الأرض وهي فاقدة الوعي بدون نبض ولا تتنفس، قمنا بكافة الإجراءات الطبية لكن اصابتها كانت حرجة واضطررنا الى الإعلان عن وفاتها في المكان. كان هياج كبير في المكان دخل الكثير من الجرخى الى الحوانيت. قامت طواقمنا بتمشيط الموقع، وعاينا الجرحى، جميعهم كانوا بوعي كامل ولديهم جروح كامل، قدمنا لهم جميع العلاجات الطبية المطلوبة ونقلناهم الى المستشفى بحالة مستقرة".

واتضح أن منفذ العملية هو أحمد سليمان العقبي (29 عام) من سكان قرية العقبي قرب حورة، ولدى العقبي سجل إجرامي. ويشار الى أن قريبة نفذ عملية في نفس المحطة المركزية عام 2015 وأدت الى مقتل جندي إسرائيلي. ففي أكتوبر /تشرين أول 2015 قبل تسع سنوات اختطف مهند العقبي سلاحا من جندي إسرائيلي في المحطة المركزية وأطلق النار, وأسفرت العملية عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.