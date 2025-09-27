" قطر غيت " ويتكوف: ابنه جمع مليارات من الدولة الخليجية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الليلة (السبت) عن أليكس ويتكوف، نجل المبعوث الخاص ستيف، أنه جمع مليارات الدولارات من دول الخليج، وخاصة من قطر، لصندوق استثمار - وذلك بالضبط في نفس الوقت الذي كان فيه والده يشغل المنصب. كما أن الصندوق يحول أموالاً في النهاية إلى شركة يملك ستيف ويتكوف نفسه جزءاً منها.

وفقًا للمتحدثة باسم صندوق الاستثمار السيادي القطري، أليكس ويتكوف عرض على قطر صندوق استثمار مخطط يركّز على مشاريع عقارات تجارية في الولايات المتحدة. في شهر مايو\آذار، تلقّت مجموعة ويتكوف 100 مليون دولار من صندوق ائتمان مالي يُدار من قبل شركة الاستثمار الخاصة "أبولو غلوبال مانجمنت" والمملوك جزئيًا لقطر.

في عام 2017، استأجرت السفارة القطرية شركة Stonington Strategies، وهي شركة ضغط يديرها بشكل مشترك نيكولاس موزين، وهو استراتيجي سياسي جمهوري، وجوي ألاهم، وهو صاحب مطاعم بنى علاقات مع سياسيين من خلال مطاعمه الكوشير. كانت مهمتهم: العثور على يهود أمريكيين بارزين مستعدين للتوصية بقطر أمام المسؤولين الفيدراليين.

الشركة، التي تلقت ما يقارب 4 ملايين دولار كعمولات من قطر في عام 2017، بحسب إفصاحات الضغط الفيدرالية الخاصة بالشركة، سارعت للتواصل مع ستيف ويتكوف، وذلك جزئياً بفضل صداقته مع ترامب.

وجاء في بيان من البيت الأبيض رداً على التحقيق: "هذه افتراءات كاذبة أخرى من صحيفة 'نيويورك تايمز' الفاشلة ضد ستيف ويتكوف. أليكس يُنهي عملية بيع استثماراته في شركته".