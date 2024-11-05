إقالة وزير الأمن الإسرائيلي تدفع عشرات آلاف المحتجين بأنحاء إسرائيل للخروج الى الشوارع

ناشدت منظمات الاحتجاج ضد الثورة القضائية الجموع الخروج للتظاهر مساء اليوم بعد مناطق في إسرائيل ضد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت- واستبداله مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس. وأقر تعيين الوزير جدعون ساعر بمنصب وزير الخارجية.

وبعثت آلاف الرسائل للنشطاء في مجموعات الاحتجاج المختلفة، بنفس الصورة التي حدثت في آذار/مارس من العام الماضي، ما حث الجماهير الخروج إلى الاحتجاج بسبب إقالة وزير الأمن الإسرائيلي بما أطلق عليه "ليلة غالانت، وطولب النشطاء للوصول لعدد من النقاط، بينهم منازل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس وقيساريا، ومواقع في حيفا وتل أبيب.

وخلال أقل من ساعة بعد ذلك تدفقت الجموع الى الشوارع في مدن عديدة، وأغلق الآلاف شوارع محور أيالون بمدينة تل أبيب من كلا الاتجاهين، وأشعلوا المشاعل خلال المظاهرة في شارع كابلات والتي أطلقت بها هتافات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وسار المئات مع الأعلام في أحد شوارع حيفا احتجاجا على قرار نتنياهو. هذا وبلغ عدد المحتجين في تل أبيب إلى أكثر من 100 ألف