هل ستكسر صمتها؟ أسماء الأسد في تغريدة جديدة

بعد الضجة التي أثارها حافظ الأسد نجل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والتي جاءت بعد عودته للنشاط في مواقع التواصل الاجتماعي كشف خلالها عن مكانه في موسكو، قام الأسد بالكشف الأحد عن حساب جديد لوالدته أسماء الأسد في منصة "اكس"

https://x.com/i/web/status/1891261674574807064 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

بعد سلسلة من التغريدات العاطفية للسيدة الأولى السابقة في سوريا تشير الى نيتها ’كسر الصمت" كتبت أسماء مغردة :"هناك مراحل في الحياة لا يمكن محوها، تبقى عالقة في الذاكرة حول كل التفاصيل..هل حان الوقت لمشاركتكم؟

وكما حدث مع نجلها حافظ، جاءت ردود مهاجمة بأن الحديث يدور عن حساب مزيف لأسماء الأسد- ومن الممكن أن تصور فيديو خاص لها لتأكيد مصداقية الحساب.