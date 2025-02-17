هل ستكسر صمتها؟ أسماء الأسد في تغريدة جديدة

ويشار الى أن حافظ الأسد كان أثار ضجة كبيرة بعد تغريدات في حسابه كشف خلالها عن مكانه في موسكو

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء
الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماءAP Hassene Dridi

بعد الضجة التي أثارها حافظ الأسد نجل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والتي جاءت بعد عودته للنشاط في مواقع التواصل الاجتماعي كشف خلالها عن مكانه في موسكو، قام الأسد بالكشف الأحد عن حساب جديد لوالدته أسماء الأسد في منصة "اكس"

https://x.com/i/web/status/1891261674574807064

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

بعد سلسلة من التغريدات العاطفية للسيدة الأولى السابقة في سوريا تشير الى نيتها ’كسر الصمت" كتبت أسماء مغردة :"هناك مراحل في الحياة لا يمكن محوها، تبقى عالقة في الذاكرة حول كل التفاصيل..هل حان الوقت لمشاركتكم؟

وكما حدث مع نجلها حافظ، جاءت ردود مهاجمة بأن الحديث يدور عن حساب مزيف لأسماء الأسد- ومن الممكن أن تصور فيديو خاص لها لتأكيد مصداقية الحساب.

https://x.com/i/web/status/1891071997347541479

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات