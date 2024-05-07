صور حصرية لـi24NEWS للسفن التركية قبل ابحارها لغزة

هذه الصور حصرية حصلت عليها قناة i24NEWS لسفينة مساعدات تركيا قبل إبحارها الى غزة من أحد الموانئ التركية

أبو بكر ابراهيم أوغلومراسل i24NEWS لقضايا الشرق الأوسط وتركيا
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صور حصرية لسفن المساعدات التركية المتجهة الى غزة
صور حصرية لسفن المساعدات التركية المتجهة الى غزةubo baker uglo/i24news

تمكنت قناة i24NEWS من الحصول على صور لسفينة "اناضول" التركية قبل ابحارها من ميناء مارسين التركي الي غزة."  

ووفق مصادر رسمية من المقرر ان تبحر السفينة "أناضول"، التي تم تجهيزها بالمواد الغذائية والتموينية لتلبية الاحتياجات الانسانية للفلسطينيين قريبا.

ubo baker uglo/i24news
صور حصرية لسفن المساعدات التركية المتجهة الى غزةubo baker uglo/i24news

ومنذ بداية الحرب بعد السابع من اكتوبر ، ارسلت تركيا 11 سفينة مساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة عبر ميناء العريش ثم بريا عن طريق الشاحنات من العريش الى رفح. 

وبلغ حجم المساعدات التركية المرسلة الي غزة جوا وبحرا حتى الآن، قرابة 45 ألف طن.

وتتصدر تركيا قائمة الدول التي تقدم المساعدات إلى قطاع غزة بنسبة 30 في المائة من اجمالي المساعدات وفقًا لبيانات شهر مايو / ايار الجاري لمكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق (COGAT) التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية.

ubo baker uglo/i24news
صور حصرية لسفن المساعدات التركية المتجهة الى غزةubo baker uglo/i24news
ubo baker uglo/i24news
صور حصرية لسفن المساعدات التركية المتجهة الى غزةubo baker uglo/i24news
ubo baker uglo/i24news
صور حصرية للسفن التركية المتجهة الى غزةubo baker uglo/i24news
ubo baker uglo/i24news
صور حصرية للسفن التركية المتجهة الى غزةubo baker uglo/i24news
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