صور حصرية لـi24NEWS للسفن التركية قبل ابحارها لغزة

تمكنت قناة i24NEWS من الحصول على صور لسفينة "اناضول" التركية قبل ابحارها من ميناء مارسين التركي الي غزة."

ووفق مصادر رسمية من المقرر ان تبحر السفينة "أناضول"، التي تم تجهيزها بالمواد الغذائية والتموينية لتلبية الاحتياجات الانسانية للفلسطينيين قريبا.

ubo baker uglo/i24news

ومنذ بداية الحرب بعد السابع من اكتوبر ، ارسلت تركيا 11 سفينة مساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة عبر ميناء العريش ثم بريا عن طريق الشاحنات من العريش الى رفح.

وبلغ حجم المساعدات التركية المرسلة الي غزة جوا وبحرا حتى الآن، قرابة 45 ألف طن.

وتتصدر تركيا قائمة الدول التي تقدم المساعدات إلى قطاع غزة بنسبة 30 في المائة من اجمالي المساعدات وفقًا لبيانات شهر مايو / ايار الجاري لمكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق (COGAT) التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية.

ubo baker uglo/i24news

ubo baker uglo/i24news

ubo baker uglo/i24news