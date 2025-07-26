عائلات الرهائن تطالب من تل ابيب بالتوصل إلى اتفاق"لقد هزمنا حماس، ولكن بسبب تعنت إسرائيل على بضعة أمتار من الأرض"

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عقدت مجموعة من عائلات الرهائن مؤتمرًا صحفيًا أسبوعيًا يوم السبت أمام مقر وزارة الأمن الإسرائيلي في تل أبيب. ودقّت عيناف زانغاوكر، والدة ماتان المحتجز في غزة، ناقوس الخطر قائلةً: "لقد هزمنا حماس، ولكن بسبب تعنت إسرائيل على بضعة أمتار من الأرض، سيدفع ماتان حياته ثمنًا لذلك"، في إشارة إلى الجمود بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي في اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

تعاني زانغاوكر من ضمور في العضلات، وحالتها الصحية تتدهور، وحذرت قائلةً: "إذا فشلت المفاوضات، سينهار ماتان والرهائن التسعة والأربعون الآخرون". وانتقدت الاستراتيجيات التي فرضها الوزيران بن غفير وسموتريتش، والتي اعتبرتها غير فعالة، حيث دعوا إلى تدمير غزة بالكامل أو هددوا بالانسحاب من الائتلاف. ويتهم يهودا كوهين، والد نمرود، وهو أيضًا رهينة، نتنياهو بأنه وعد بإعادة جميع الرهائن، لكنه يماطل، حتى في اتفاق جزئي. يدعو إلى "اتفاق شامل" لإنهاء الحرب، منددًا بالظروف اللاإنسانية التي يعيشها ابنه. وتطالب عائلات المخطوفين بمقترحات ملموسة لتحرير جميع الرهائن.