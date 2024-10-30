رجل الظل: رئيس الشاباك رونين بار يعلن عن تعيين نائب جديد

أعلن رئيس الشاباك رونين بار، اليوم (الأربعاء)، تعيين س. في منصب نائب رئيس الجهاز. وقد وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على التعيين وسيدخل حيز التنفيذ خلال أشهر قليلة.

’ش’ البالغ من العمر 52 عامًا، بدأ حياته المهنية في الخدمة عام 1995 كمنسق استخباراتي في المجتمع العربي، ومنذ ذلك الحين شغل سلسلة من المناصب الكبيرة والهامة في الجهاز بما في ذلك رئيس وحدة الأبحاث، ورئيس وحدة الإحباط بالضفة الغربية ورئيس قسم مكافحة التجسس. في السنوات الثلاث الماضية، شغل "س" منصب رئيس قسم المقر الرئيسي، المسؤول عن بناء القوة في المنظمة.

وفي الواقع، سيحل ’ش’ محل نائب رئيس الجهاز الحالي ’م’، الذي ينهي فترة عمله كنائب لرئيس الجهاز لمدة ثلاث سنوات، وهي المدة التي تم تمديدها عدة مرات منذ بداية الحرب بناء على طلب رئيس الخدمة ورئيس الحكومة. من جانبه شكر رئيس الشاباك رونين بار ’م’ على "مساهماته خلال المناصب الكبيرة التي شغلها".