من فرانكفورت إلى الحدود التركية… تضامن عابر للحدود مع اقليات سوريا | تقرير مصور

مشاهد احتجاج متزامنة في أوروبا وعلى تخوم الجغرافيا السوريّة تعيد ملفّ الانتهاكات الطائفيّة في سوريا إلى الواجهة الدوليّة. تحرّكاتٌ شعبية رفعت صوت المدنيين، وطالبت بالحماية والمساءلة، في وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات من مخاطر إنسانيّة جسيمة تهدّد فئاتٍ ضعيفة، وسط دعواتٍ عاجلة لتحرّكٍ دوليّ يكسر دائرة الصمت. شاهدوا التقرير أعلاه

في تطوّرٍ لافتٍ يعكسُ اتّساعَ رقعةِ التضامنِ خارجَ الحدودِ السوريّة، شهدت مدينةُ فرانكفورت الألمانيّةُ مظاهراتٍ حاشدةً دعمًا لأبناءِ الطائفةِ العلويّةِ في سوريا، على خلفيّةِ تصاعدِ الانتهاكاتِ وأعمالِ القتلِ ذاتِ الطابعِ الطائفيّ.

المشاركونَ رفعوا لافتاتٍ وشعاراتٍ تُطالبُ بوقفِ العنف، وحمايةِ المدنيينَ، ومحاسبةِ المسؤولينَ عن الجرائم، مؤكدينَ أنَّ ما يجري في سوريا لم يعُدْ شأنًا داخليًّا، بلْ قضيّةً إنسانيّةً تستوجبُ تحرّكًا دوليًّا عاجلًا.

وفي المشهدِ نفسهِ، احتشد آلافُ العلويّينَ الأتراك على الحدودِ السوريّةِ–التركيّة، مُندّدينَ بالمجازرِ المُرتكبةِ بحقّ أبناءِ طائفتهمْ، معتبرينَ أنَّ استهدافَ المدنيينَ باتَ ممنهجًا، وأنّ ما يحدثُ يرقى إلى جرائمَ ضدّ الإنسانيّة.

المتظاهرونَ حذّروا من خطرٍ مباشرٍ يتهدّدُ حياةَ النساءِ والأطفالِ وكبارِ السنِّ، وطالبوا بفتحِ ممرّاتٍ إنسانيّةٍ فوريّةٍ، على رأسها فتحُ معبرِ “يايلا داغ”، لتسهيلِ دخولِ المساعداتِ الإغاثيّةِ وحمايةِ المدنيينَ من ويلاتِ التصعيد.

رسائلُ التضامنِ الإنسانيّةُ هذه، وإنْ تنوّعت جغرافيًّا، تتقاطعُ في جوهرها: تضامنٌ عابرٌ للحدودِ، يتجاوزُ الجغرافيا والسياسةَ، دفاعًا عن الكرامةِ والحقوقِ، وحقّ البشرِ في الحياةِ، في وقتٍ تتصاعدُ فيه المخاوفُ من اتّساعِ دائرةِ العنفِ داخلَ سوريا.