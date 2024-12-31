لماذا لم تتواجد زوجة نتنياهو إلى جانبه عند إجراءه العملية الجراحية؟

أثار عدم تواجد سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية الى جانبه خلال إجراءه العملية الجراحية الأحد ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، واتضح أن سبب ذلك وفقا للقناة 12 هو أن سارة نتنياهو أصيبت بالكورونا خلال تواجدها في الولايات المتحدة وتعاني من أعرض قوية.

ووفقا لمصادر فإن زوجة رئيس الحكومة تعاني من حرارة مرتفعة، وصعوبة بالتنفس وأعراض أخرى لمرض الكورونا.

وتتلقى سارة نتنياهو العلاج الطبي في الولايات المتحدة وهذا الأمر دفعها تأجيل عودتها الى البلاد، وستعود بعد شفاءها من المرض.