فيديو قبل 6 سنوات وينشر لأول مرة.. رئيسي يتجول بموقع عسكري تابع لحزب الله

مشاهد عمرها 6 سنوات لكنها تعرض لأول مرة نشرتها وسائل إعلام تابعة لحزب الله من زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأحد مواقع الحزب العسكرية في لبنان.

ويظهر رئيسي الذي لم يكن قد وصل للرئاسة في إيران حينها، في الفيديو مع مرافقيه وهم يتجولون في أحد المواقع العسكرية، بينما يقوم أحد عناصر الحزب بتقديم الشرح له على الأسلحة الموجودة، فيما يحيط به عناصر آخرون من الحزب.

وبحسب وسائل إعلام حزب الله فإن هذه المشاهد تم التقاطها أثناء زيارة قام بها رئيسي إلى جنوب لبنان في العام 2018.

https://twitter.com/i/web/status/961595780581687296 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وشهدت إيران الخميس مراسم دفن رئيسي في مسقط رأسه بمشهد في ضريح الإمام الرضا، بعد أيام من حادث تحطم مروحية أدى إلى مقتله ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وكان رئيسي البالغ 63 عاماً لقي حتفه يوم الأحد الماضي إلى جانب وزير الخارجية وستة مرافقين آخرين عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها فوق منطقة جبلية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان.