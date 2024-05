فيديو قبل 6 سنوات وينشر لأول مرة.. رئيسي يتجول بموقع عسكري تابع لحزب الله

مشاهد عمرها 6 سنوات لكنها تعرض لأول مرة نشرتها وسائل إعلام تابعة لحزب الله من زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأحد مواقع الحزب العسكرية في لبنان.

ويظهر رئيسي الذي لم يكن قد وصل للرئاسة في إيران حينها، في الفيديو مع مرافقيه وهم يتجولون في أحد المواقع العسكرية، بينما يقوم أحد عناصر الحزب بتقديم الشرح له على الأسلحة الموجودة، فيما يحيط به عناصر آخرون من الحزب.

وبحسب وسائل إعلام حزب الله فإن هذه المشاهد تم التقاطها أثناء زيارة قام بها رئيسي إلى جنوب لبنان في العام 2018.

