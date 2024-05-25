فيديو قبل 6 سنوات وينشر لأول مرة.. رئيسي يتجول بموقع عسكري تابع لحزب الله

وبحسب وسائل إعلام حزب الله فإن هذه المشاهد تم التقاطها أثناء زيارة قام بها رئيسي إلى جنوب لبنان في العام 2018.

i24NEWS
i24NEWS
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أفراد من الحرس الثوري يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي ملفوفا بالعلم خلال مراسم تشييعه ورفاقه الذين قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر
أفراد من الحرس الثوري يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي ملفوفا بالعلم خلال مراسم تشييعه ورفاقه الذين قتلوا في تحطم طائرة هليكوبترIranian Presidency Office via AP

مشاهد عمرها 6 سنوات لكنها تعرض لأول مرة نشرتها وسائل إعلام تابعة لحزب الله من زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأحد مواقع الحزب العسكرية في لبنان.

ويظهر رئيسي الذي لم يكن قد وصل للرئاسة في إيران حينها، في الفيديو مع مرافقيه وهم يتجولون في أحد المواقع العسكرية، بينما يقوم أحد عناصر الحزب بتقديم الشرح له على الأسلحة الموجودة، فيما يحيط به عناصر آخرون من الحزب.

وبحسب وسائل إعلام حزب الله فإن هذه المشاهد تم التقاطها أثناء زيارة قام بها رئيسي إلى جنوب لبنان في العام 2018.

https://twitter.com/i/web/status/961595780581687296

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وشهدت إيران الخميس مراسم دفن رئيسي في مسقط رأسه بمشهد في ضريح الإمام الرضا، بعد أيام من حادث تحطم مروحية أدى إلى مقتله ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وكان رئيسي البالغ 63 عاماً لقي حتفه يوم الأحد الماضي إلى جانب وزير الخارجية وستة مرافقين آخرين عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها فوق منطقة جبلية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان.

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