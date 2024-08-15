بايحاء داعش وطالبان: الشاباك يعتقل مجموعة خططت لتنفيذ عمليات في إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الشرطة والشاباك اليوم (الخميس) إنه تم الكشف عن مجموعة من سكان النقب خططت لتنفيذ أنشطة مسلحة في إسرائيل، وقدمت النيابة العامة في منطقة الجنوب لائحة اتهام ضدهم اليوم.

"في نشاط مشترك للشاباك والشرطة خلال شهر تموز/يوليو، تم اعتقال عدد من المشتبه بهم، من بينهم ثلاثة من سكان تل السبع في النقب: وديع عطا، عاصي (مصعب) أبو عصا ومعاوية أبو عصا وفي إطار التحقيق الذي أجرته الشرطة والشاباك واللواء الجنوبي، تبين أن وديع عطا حاول القيام بنشاط مسلح في إسرائيل، ولهذا الغرض عمل على تجنيد آخرين من أجل الترويج لمخططه، وذلك على خلفية القتال في قطاع غزة وبعد اطلاعه عبر الإنترنت لمحتويات تنظيمي داعش وطالبان المتطرفين.

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كما أفادت التقارير أنه خلال التحقيق تبين أن عاصي أبو عصا ومعاوية أبو عصا وافقا على اقتراح عطا بتنفيذ نشاط جهادي في إسرائيل والتزود بالسلاح لهذا الغرض. إلا أن هذا النشاط تم إحباطه من قبل جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية، قبل أن يتمكنوا من اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ خطتهم.

وفي نهاية التحقيق، قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب اليوم لائحة اتهام خطيرة ضدهم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع.