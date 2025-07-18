جماس تتوعد بـ"حرب استنزاف طويلة إذا اختارت إسرائيل مواصلة الحرب في غزة"

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قال المتحدث العسكري باسم حركة حماس أبو عبيدة، اليوم الجمعة، في رسالة مسجلة مسبقا، هي الأولى له منذ مارس/آذار المنصرم، إنه "إذا اختارت إسرائيل مواصلة الحرب، فإن الفصائل في غزة مستعدة لمواصلة معركة استنزاف طويلة" ضد القوات الإسرائيلية"

وحذر أبوعبيدة، من أن "عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة خلال المحادثات التي تجريها الحركة بوساطة قطرية مصرية في الدوحة، فإن حماس قد لا توافق على هدنة في المستقبل".

وأكد أبو عبيدة في تسجيل مصور بثته الحركة على قناتها بتليجرام، اليوم الجمعة، على أن "حماس عرضت الإفراج عن كل الرهائن في غزة في إطار اتفاق لإنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن"الحركة عرضت صفقة شاملة تسلم فيها كل الأسرى دفعة واحدة لكن نتنياهو رفض".