مسؤول يمني معارض للحوثيين: "راضون عن غارات التحالف ضدهم"

قال مسؤول من القوات اليمنية المدعومة دوليا والمعارضة للحوثيين لـi24NEWS، مساء الثلاثاء، إنهم راضون عن هجمات التحالف ضد أهداف التنظيم في اليمن. وأضاف "نرى الأحداث الإقليمية وخاصة سقوط الحكومة في سوريا. هناك أمل في نهاية نظام الحوثي إذا زاد التحالف نشاطه مع قواتنا".

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر رفيع المستوى من القوات المدعومة دوليا والمعارضة لنظام الحوثيين لوسائل الإعلام في اليمن، إن الاستعدادات جارية لـ "حرب برية واسعة النطاق في بداية العام الميلادي الجديد وبدعم دولي - بهدف الوصول الى انتصار عسكري وإنهاء الانقلاب الذي قام به الحوثيون”.

وبحسب قوله، فإن هذه العملية العسكرية ستكون سريعة ولن تستغرق الكثير من الوقت، وستدخل حيز التنفيذ في أعقاب انتهاكات الحوثيين للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في السابق، وفي أعقاب التهديد المتزايد من الحوثيين لحركة الشحن في البحر الأحمر، وبعد الأضرار التي ألحقها الحوثيون بمصر وشعب اليمن.