شاركت إليزابيث تسوركوف، الباحثة الإسرائيلية التي تم الإفراج عنها من الأسر في العراق، اليوم (الأربعاء) لقطات شاشة لتعليقات كراهية تلقتها من إسرائيليين على منشور نشرته أمس، وأعربت فيه عن تعاطفها مع معاناة سكان غزة عندما كتبت: "كنت أعلم أن كارثة ستقع في غزة، رغم أنني لم أتخيل حجم الوحشية"، وأضافت: "يا الله، اجلب الشفاء لأهل غزة".

تسوكروف نشرت رسائل تلقتها وكتبت: "هذه مقتطفات من رسائل وتعليقات من مواطنين إسرائيليين يدعمون الحرب في غزة، مليئة بالافتراءات، اتهامات بالخيانة وتمنيات بأن أُختطف مرة أخرى. كل هذا بسبب منشوري الأخير على X، الذي عبّرت فيه عن تضامني مع سكان غزة. أنا معتادة على مثل هذه الردود بل وعلى ما هو أسوأ منذ سنوات، بسبب دعمي لحقوق الإنسان للجميع".

وكتبت "خلال فترة أسري، كانت معظم التغطية الإعلامية لي في إسرائيل مليئة بالتفاخر حول مدى 'حبي للعرب' وتم اختطافي من قبل العرب"

https://x.com/i/web/status/1975878642786770948 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

تأتي هذه الأمور بعد أن نشرت تسوركوف أمس، في الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر، منشورًا كتبت فيه: "قبل عامين، بالضبط في هذا اليوم، تم اعتقالي في سجني الثاني في معسكر قوات الميليشيات الشعبية. الحراس من "الألوية" رفعوا صوت تلفازهم حتى أتمكن من سماع الأخبار من خلف الجدران عن عملية 7.10."

من الأخبار التي استمعت إليها في القنوات الموالية للمحور الإيراني، اعتقدت أن العملية كانت مركزة فقط على مواقع عسكرية لأن المقدمين ذكروا باستمرار "أسرى" (وليس "مختطفين") وتحدثوا كثيرًا عن "جنود". الحراس كانوا راضين جدًا عن العملية، لكنني كنت أعلم، حتى استنادًا إلى المعلومات المشوهة التي تلقيتها، أن كارثة ستقع في غزة، رغم أنني لم أتخيل حجم الوحشية وطبيعة الانتهاكات الرهيبة".

كتبت"في مقابلة نُشرت مؤخرًا مع زوجة قائد الجيش الإسرائيلي آنذاك، قالت إن زوجها خرج من منزله في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وقال: 'غزة ستُدمَّر.' يا الله، امنح العزاء لسكان غزة وللمخطوفين الجائعين والجرحى والمتعبين. الجميع يدفع ثمناً باهظاً على قرارات قادة لا يفكرون إلا في بقائهم في السلطة".