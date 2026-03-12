وزير الطاقة الأمريكي يخالف ترامب: لا نستطيع حماية السفن في مضيق هرمز

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم (الخميس) إنه من المرجح أن يكون سلاح البحرية في وضع يتيح له مرافقة الناقلات حتى نهاية الشهر. وقال وزير الطاقة في مقابلة مع شبكة CNBC: "سأكون في البنتاغون في وقت لاحق اليوم - هذا ما يعمل عليه الجيش". وأضاف رايت: "سيحدث ذلك قريباً نسبياً، لكنه لا يمكن أن يحدث الآن. نحن ببساطة غير مستعدين. جميع أصولنا العسكرية حالياً تتركز على تدمير القدرات الهجومية لإيران وصناعة الإنتاج التي تزود قدراتها الهجومية".

أسعار نفط برنت، المؤشر الدولي، لامست 100 دولار للبرميل في وقت سابق يوم الخميس، مع استمرار الهجمات على السفن التجارية في الخليج الفارسي. يُتداول برنت مؤخراً بزيادة حوالي 7% عند سعر 98.64 دولار.

تعليقات رايت تأتي بعد أن ادعى منشور في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الخطأ يوم الثلاثاء أن البحرية رافقت ناقلة عبر المضيق. تم حذف المنشور بسرعة من حسابه، لكنه أدى إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من 17% إلى أدنى مستوى لها يوم الثلاثاء. الرئيس دونالد ترامب تعهد في 3 مارس بأن "البحرية الأمريكية ستبدأ بمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن".

إغلاق المضيق تسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ. هذا هو المدخل والمخرج الوحيد في الخليج العربي. حوالي 20% من استهلاك النفط العالمي مرّ عبر هذا الممر المائي قبل الحرب. يوم الثلاثاء، أرسل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رسالة تهديد لإيران بسبب تهديدات الدولة بمهاجمة صادرات النفط في مضيق هرمز، وقال إنه إذا فعلت ذلك "فستتضرر عشرين مرة أقوى مما تضررت حتى الآن".