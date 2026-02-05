أولمرت يلتقي دحلان في الإمارات وسط تكهنات بخطوة سياسية كبيرة

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، مع القيادي الفلسطيني محمد دحلان في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى مناقشة أفق التسوية الإقليمية وإمكانيات دفع عملية سياسية قابلة للتنفيذ. وأكد أولمرت على أنه يفضل عدم التعليق على اللقاء.

ويُعتبر دحلان من أبرز قيادات حركة فتح، وسبق أن تم تداوله كمرشح محتمل لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأكد دحلان أنه لا يسعى لأي منصب سياسي أو أمني، داعياً إلى وضع خطة عمل دولية عملية لإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وتشير مصادر دولية إلى أن دحلان يُنظر إليه كعنصر محوري في أي جهود مستقبلية لإعادة ترتيب الوضع في قطاع غزة، وأن اسمه يبرز بشكل مستمر في النقاشات الإقليمية حول مستقبل القيادة الفلسطينية