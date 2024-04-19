مسؤول إيراني : "طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل" ووكالة الطاقة الذرية تؤكد عدم وقوع أي أضرار في المنشآت النووية

أكد مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة، أن طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان مصادر أن إسرائيل شنّت هجوماً على إيران، حسب رويترز.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "لم نتأكد من المصدر الخارجي المسؤول عن الواقعة. لم نتعرض لأي هجوم خارجي، والنقاش يميل أكثر نحو تسلل وليس هجوماً".

ومن جانب آخر، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية في الهجوم الذي يُعتقد بأن إسرائيل شنّته على إيران.

وقالت الوكالة، في منشور على «إكس»، إنها تواصل مراقبة الوضع من كثب، وتدعو الأطراف جميعها إلى ضبط النفس بأقصى درجة، مشددةً على أن المنشآت النووية ينبغي ألا تكون أبداً هدفاً في الصراعات العسكرية.

وأعلنت إيران وقوع 3 انفجارات قرب قاعدة عسكرية في قهجاورستان، الواقعة بين أصفهان ومطارها في وسط البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "فارس" الرسمية.

وأعلنت السلطات الإيرانية الجمعة، أنها أسقطت مُسيّرات، وأنه "ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد، وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المنشآت النووية الموجودة في أصفهان "آمنة تماماً".