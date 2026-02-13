اتهام خطير في القدس: محاولة إحراق فتى في حافلة كـ”انتقام من والده”

قدمت نيابة منطقة القدس اليوم (الجمعة) إلى المحكمة اللوائية لائحة اتهام ضد أحد سكان القدس البالغ من العمر 32 عامًا بتهمة محاولة القتل، وذلك بعد أنه في الشهر الأخير حاول إشعال النار في فتى يبلغ من العمر حوالي 12 عامًا خلال رحلة بالحافلة إلى بيتار عيليت، على ما يبدو انتقامًا من والد القاصر على خلفية نزاع سابق.

بحسب لائحة الاتهام، اندلعت قبل عدة أشهر اشتباكات بين المتهم وأطفال في كنيس يهودي بالقدس الغربية، تضمنت انتزاع قبعات يهودية وأكواب وتهديدات. وحتى بعد أن تصالح الأب مع المتهم، وقعت حوادث أخرى، من بينها أعمال عنف في حفل بلوغ الطفل سن التكليف الديني (بار متسفا)، ما دفع المتهم إلى اتخاذ قرار بالانتقام.م.

في الحادث الرئيسي، بعد أن تزود بزجاجة بنزين، تعقب المتهم الأب وأولاده، ولحق بالحافلة التي كانوا يستقلونها. أثناء الرحلة، اقترب من القاصر، سكب عليه البنزين وحاول إشعاله باستخدام قداحة - لكن المحاولة لم تنجح. دفع الفتى المتهم وصرخ طلبًا للمساعدة، فأوقف السائق الحافلة وفتح الأبواب، مما أتاح للمتهم الفرار من المكان.

وفقًا للإفادات، في حديث مع أحد الركاب قال المتهم: "أبوه أغضبني، فراح أغيظه أنا كمان".

نيابة منطقة القدس تطلب تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة محاولة القتل واعتداءات سابقة على القاصر ووالده.