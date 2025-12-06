تقرير: ترامب سيعلن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل أعياد الميلاد"، بحسب ما أفاد به موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين ومصدر غربي.

وذكر "أكسيوس" أن "إسرائيل وافقت بضغط أميركي على فتح معبر رفح والسماح للفلسطينيين بمغادرة غزة إلى مصر، وتناقش إسرائيل ومصر والولايات المتحدة الترتيبات الأمنية التي ستتيح للفلسطينيين العودة إلى القطاع".

وأوضح الموقع أنه "من المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ترمب في الولايات المتحدة قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق غزة، وأبلغ الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال هاتفي، الاثنين المنصرم، بأنه يتوقع منه أن يكون شريكاً أفضل في ملف غزة".

وتسعى إدارة ترمب إلى المضي قدماً إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لتجنب العودة إلى الحرب والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش، ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر، قتلت الهجمات الإسرائيلية 366 فلسطينياً، وفق الموقع.

وبات أحد المكونات الرئيسية للمرحلة الأولى من الاتفاق- وهو إفراج حماس عن جميع المختطفين الأحياء، والجثامين- شبه مكتمل، إذ تتبقى إعادة رفات أسير واحد فقط، والتقى وفد إسرائيلي مع وسطاء قطريين ومصريين، الخميس، لمناقشة كيفية استعادتها.

ومع اقتراب الولايات المتحدة بسرعة من المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن تشكيل الهيئة الانتقالية لـ"مجلس السلام" (BoP) في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، جاء هذا وفقًا لمصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى صرح بذلك لـ i24NEWS.سيتولى هذا المجلس الرفيع المستوى، برئاسة ترامب، الإشراف على الحكم المؤقت لغزة، ومراقبة تمويل إعادة الإعمار، وتهيئة الأرضية لتسليم السلطة لاحقًا إلى سلطة فلسطينية مُصلحة.

سيترأس المجلس مجلسًا تنفيذيًا دوليًا يتولى إدارة العمليات؛ وحكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة تتكون من خبراء غير منتسبين لحركتي حماس أو فتح، والذين سيتولون شؤون الإدارة.