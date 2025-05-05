الكاتب السوري رواد العوام :"المشكلة في سوريا ليست طائفية ..ولا توجد مظلة للدروز وغير الدروز إلا أهل السنة "

على خلفية الاتفاق بين السويداء ودمشق بعد الأحداث والاشتباكات العنيفة والدامية في المناطق الدرزية في سوريا، أكد الكاتب السوري رواد العوام أن :"المشكلة في سوريا عامة وليست طائفية .. لا يوجد مظلة للدروز وغير الدروز إلا أهل السنة"، في حين وصف الاتفاق المبرم بأنه "رقعة جديدة في ثوب بالي وغير كاف لحل المشكلة، نظرا لأن الحل غير مجد، لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو المرفق.

وتابع العوام خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن الاتفاق المبرم "رقعة جديدة في ثوب بالي ، لا يمكن الاستناد عليه، المشكلة الحقيقية أعمق بكثير، الجرح كبير ، الشعور بالخيبة والخذلان لدى أهالي السويداء كبير جدا، شعرنا بأننا تركنا وحدنا وأننا في غابة، حملوا السيوف وكبروا خلال الدخول الى مدننا بدون أي وجه حق ، واذا تعاملنا بحسن النوايا وكانت الدولة غير قادرة على حمايتنا فهذه مصيبة، وإذا كانت شريكة فهذه مصيبة أكبر، واجهنا مشاهد قاسية جدا ومؤلمة".

وأضاف العوام مشددا على أن:"المشكلة في سوريا عامة وليست طائفية .. ولا علاقة لها بالدروز ..الحل الأمني غير مجدٍ، وهو لا يحمي أحد.. هذه المرحلة تحتاج إلى خطاب وطني واعٍ ، مظلتنا في سوريا أهل السنة، لا يوجد مظلة للدروز وغير الدروز إلا أهل السنة". لمتابعة المداخلة كاملة في الفيديو المرفق.

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