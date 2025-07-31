الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) أنها ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس أن كليهما فشل في الوفاء بالتزاماته بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002. ويشمل ذلك المبادرة ودعم الإجراءات في المنظمات الدولية التي تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن 242 و338. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات دولية في صراعها مع إسرائيل مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومواصلة دعم ما وصفته بالإرهاب بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده (خاصة في الكتب المدرسية)، وتقديم المدفوعات والمزايا لدعم الإرهاب للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم.

وبحسب الولايات المتحدة: "إن من مصلحتنا الأمنية الوطنية فرض العواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على فشلهما في الوفاء بالتزاماتهما والإضرار بآفاق السلام".