قيادي كبير في حزب الله: "خطة احتكار الدولة للسلاح، فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل، ومنع انزلاق الدولة إلى المجهول"

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن "حزب الله يغتنم اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد الليلة الماضية لمناقشة خطة عسكرية لترسيخ احتكار الدولة للسلاح، باعتباره فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل، ومنع انزلاق الدولة إلى المجهول"، مشيرا إلى أن"حزب الله رفض بشكل قاطع هذين القرارين، ويتوقع أن تلتزم الحكومة اللبنانية بإعداد استراتيجية أمن وطني".

وأضاف قماطي أن "استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش" وتابع"حزب الله توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة، أمس الجمعة، بأن تنفيذ خارطة طريق أميركية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل. وأكد أنه ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقا حتى إشعار آخر"، وقال "إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل، وهذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر".

وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد رحب، أمس الجمعة، بخطة عسكرية لنزع سلاح حزب الله، مؤكدًا أن "الجيش سيبدأ بتطبيقها"، دون تحديد جدول زمني للتنفيذ، ومحذرًا من محدودية قدرات الجيش، مجادلًا في الوقت نفسه بأن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيضر بتقدم الجيش. وفي حديثه للصحفيين بعد الاجتماع، لم يصرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقس بأن مجلس الوزراء قد وافق رسميًا على الخطة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد كلف، في الشهر المنصرم، الجيش بوضع خطةٍ لفرض احتكار الدولة للسلاح، ووافق على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وصرح كاماتي بأن حزب الله "رفض رفضًا قاطعًا" كلا القرارين، ويتوقع من الحكومة اللبنانية وضع استراتيجية دفاعية وطنية. وأشارت إسرائيل الأسبوع الماضي إلى أنها ستُقلّص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا اتخذ الجيش إجراءاتٍ لنزع سلاح حزب الله. في غضون ذلك، واصلت إسرائيل هجماتها، ووفقًا للتقارير الواردة من البلاد، قُتل أربعة أشخاص يوم الأربعاء.