نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة عوفرا: "سنواصل ضمان تمسكنا بالأرض ومنع إقامة دولة فلسطينية"

زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية التي تحتفل هذا الشهر بمرور 50 عاماً على تأسيسها. وخلال الزيارة، أزال نتنياهو الستار عن شجرة الأرز التي زُرعت في المكان قبل 25 عاماً.

نتنياهو التقى مع قدامى المستوطنين ورؤساء مجلس المستوطنات "ييشاع"، وألقى كلمة أكد فيها "أهمية الحفاظ على الاستيطان والتمسك بأرض إسرائيل" وشدد: "قلت قبل 25 عامًا إننا سنفعل كل شيء لضمان استمرار تمسكنا بأرض إسرائيل، ومنع إقامة دولة فلسطينية، ومنع محاولات اقتلاعنا من هنا. بحمد الله، ما وعدت به – نفذناه".

بحسب أقواله، لم تكن العملية سهلة: "كان هناك الكثير من الضغوط، الكثير من القوى، الكثير من الضغوط من الداخل ومن الخارج، بما في ذلك رؤساء أمريكيون أرادوا إقامة دولة فلسطينية هنا. صمدنا في ذلك معًا. وفينا بوعد الأجيال."

رئيس الوزراء أضاف أن الشجرة التي زرع ترمز إلى "تعميق جذورنا في الوطن وارتفاع القمم عاليًا، تمامًا كما وعدنا"، وبارك سكان المستوطنة لكونهم "رأس الحربة في استمرار وجودنا في أرضنا".