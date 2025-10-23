داعش يرفع رأسه مجددا في سوريا بقوة

تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يستغل انسحاب القوات الأميركية وانهيار حكم بشار الأسد ليعيد تنظيم صفوفه في سوريا، بحسب تقرير "وول ستريت جورنال".

في شمال شرقي البلاد، نفذ التنظيم أكثر من 117 هجومًا منذ مطلع العام ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (SDF) المدعومة من واشنطن – بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2024. مصادر محلية تحدثت عن أجواء من الخوف، قائلة إن عناصر التنظيم "عادوا إلى المدينة".

النشاط يتركز في محافظة دير الزور، حيث يُقدّر أن نحو 3,000 مقاتل لا يزالون نشطين. "داعش" يعتمد اليوم على خلايا صغيرة من أربعة أو خمسة عناصر تنفذ هجمات خاطفة وعمليات اغتيال وزرع عبوات.

قائد في قوات سوريا الديموقراطية أكد أن الانسحاب الأميركي يشجع التنظيم، بينما أشار تقرير أميركي رسمي إلى أن "داعش" يسعى أيضًا لاستئناف هجمات خارج سوريا، بما في ذلك ضد أهداف غربية.

منذ شهر نيسان، انسحب نحو 500 من أصل 2,000 جندي أمريكي كانوا يتمركزون في سوريا، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الوجود العسكري الأمريكي سيتقلص قريبًا إلى أقل من ألف جندي. القواعد التي تم إخلاؤها سُلّمت إلى قوات سوريا الديموقراطية، لكن قدرات هذه القوات محدودة، كما أن الدعم الجوي الأمريكي تراجع بشكل كبير.