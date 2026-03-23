“على حافة الانفجار”: لماذا خفّضت إيران وتيرة الهجمات على السعودية؟

السؤال بشأن ما إذا كانت السعودية ستنضم بشكل فعلي للحملة ضد إيران، التي هاجمتها أكثر من مرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لا يزال دون إجابة واضحة حتى الآن. وعلى ضوء ذلك أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية عميحاي شتاين، نقلاً عن مصدرين، أن إيران قررت تقييد الهجمات على السعودية خوفاً من أن تؤدي هذه الهجمات إلى رد عسكري من السعودية وهجوم مضاد.

كما ذُكر، منذ بداية الحرب أطلقت إيران نحو السعودية أكثر من 430 صاروخًا وطائرة مسيّرة. معظم الطائرات المسيّرة وُجهت نحو المنطقة الشرقية، حيث تتواجد العديد من مصافي النفط في المملكة، ومن ثم إلى الشيبة - حقل نفط كبير في الربع الخالي. معظم الصواريخ وُجهت إلى الخرج، على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب شرق الرياض، حيث يقع قاعدة الأمير سلطان الجوية.

بحسب المصادر، يقدّر مسؤولون إيرانيون أن "السعوديين موجودين على حافة الانفجار"، وأن استمرار الهجمات الواسعة النطاق ضد المملكة قد يدفعها إلى اتخاذ خطوة امتنعت عن القيام بها حتى الآن - وهو شن هجوم مباشر على إيران.

كما هو معروف، أوضحت جهات سعودية في السابق، بما في ذلك في محادثات مع إيران، أن خطهم الأحمر هو أي استهداف لمنشآت إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. "إذا استهدفتم البنية التحتية المدنية، سنضطر لمهاجمتكم"، حذرت جهات سعودية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في محادثات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.

إلى جانب ذلك، منذ بداية الحرب، غيرت السعودية سياستها وبدأت تسمح للجيش الأمريكي باستخدام القواعد على أراضيها لعمليات ضد إيران.

علمت i24NEWS أيضًا أنه بالإضافة إلى القرار بتقليص إطلاق النار على السعودية - قررت إيران الامتناع عن مهاجمة قطر - التي تحاول التوسط لإنهاء الحرب. ومع ذلك، فإن الهجمات ضد الكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة "ستستمر كالمعتاد".

في غضون ذلك، تتابع دول الخليج عن كثب وبقلق التطورات، في أعقاب تهديد الرئيس ترامب بضرب محطات الطاقة في إيران إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز. وقد حذّرت إيران بالفعل بأنها سترد بمهاجمة منشآت الطاقة في دول الخليج إذا نفّذ رئيس الولايات المتحدة هذا التهديد.

ونتيجةً لذلك، توجهت عدة دول في الخليج إلى رئيس الولايات المتحدة بطلب عدم مهاجمة محطات الطاقة في إيران، خشية أن يعرض ذلك للخطر البُنى التحتية للطاقة والتحلية لديها.