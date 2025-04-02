حصري لقناة i24NEWS: ترامب سيجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته للسعودية

أفاد مصدر سوري لـ i24NEWS أن الرئيس الأمريكي ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية منتصف مايو/أيار.

وتم ترتيب اللقاء المرتقب بوساطة شخصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض عن خطط ترامب لزيارة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط في مايو/أيار.

صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "سيتوجه الرئيس إلى المملكة العربية السعودية في مايو/أيار. أما بالنسبة للمواعيد والتفاصيل المحددة، فسنوافيكم بها في أقرب وقت ممكن".