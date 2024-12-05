في الطريق إلى السيطرة على سوريا؟ منظمة مؤيدة لتنظيم القاعدة تغيّر صورتها

من سلسلة التقارير والمعلومات التي تصل منذ ساعات الصباح (الخميس) من مصادر رسمية وأخرى في سوريا، يبدو أن قوات المتمردين دخلت مدينة حماة وحتى في عمق أحياءها الداخلية. ومن ناحية أخرى، فإن الجيش السوري، الذي فشل في منع الهجمات، يوضح الآن عبر وسائل الإعلام أنه "من أجل الحفاظ على سلامة السكان وتفادي وقوع إصابات، قرر الجيش الانتشار خارج المدينة".

وفي الوقت نفسه أبلغ المتمردون سكان حمص أن مدينتهم هي الهدف التالي. وهذا ليس مفاجئاً، بما أن التنظيمات الجهادية حددت مدينة حمص الكبرى كهدف استراتيجي مقبل، ومنه سيتم فتح الطريق إلى دمشق أيضاً، لكن ما يلفت الانتباه هو احتلال المتمردين لمدينة حلب، عبر تنظيم "تحرير الشام" الذي انبثق عن تنظيم القاعدة المتطرف.

كما ذكرنا، دعا التنظيم السني الجهادي المتشدد في الأيام الماضية جميع المسؤولين المحليين السوريين، الذين يديرون الحياة المدنية في المدينة، إلى العودة إلى أماكن عملهم، بل وتعهدوا "بتسوية أوضاعهم"، أي لضمان عدم حدوث أي ضرر لهم. كما أعلنت المنظمة أنه "سيتم تشكيل هيئة انتقالية ستعمل كمجلس بلدي خلال الفترة المقبلة". وفي الواقع، تعهد التنظيم بأنه ليس لديه أي نية لاحتلال المدينة.

كما أعلنت هيئة تحرير الشام أن مقاتليها سيغادرون أحياء المدينة وسيسمحون لجميع السكان بممارسة حياة طبيعية قدر الإمكان. إلى ذلك، تعهد التنظيم الجهادي بعدم المساس برموز الدين والثقافة، سواء من المسيحيين وكنائسهم أو المسلمين على اختلاف طوائفهم في المدينة. ووفقاً لتقارير محلية من سوريا، يوفر التنظيم أيضاً الحماية للسكان الشيعة في المنطقة.

وقال أبو محمود الجولاني، القيادي في هيئة تحرير الشام، إن تنظيمه يدرس حل نفسه ليتم تشكيل هرمية جديدة تضم كافة التنظيمات السورية، العسكرية والمدنية، لصالح إدارة مشتركة للفصائل. مدينة حلب.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التعتيم على الروابط بين هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة الذي انبثقت عنه. وتفسير ذلك هو رغبة الجولاني في التخلص من الصورة المتشددة التي تلقت الكثير من الانتقادات حتى داخل العالم العربي والإسلامي.

ويقدر المحللون أن هذه الخطوات التي يقوم بها التنظيم تهدف إلى إضفاء الشرعية عليه في عيون سكان سوريا والمنطقة، وتشكيل صورة جديدة له، ربما تشير إلى نيته البقاء في المنطقة كقوة سياسية اجتماعية شرعية، لفترة طويلة.