محلل سياسي :"ربما سيدشن مسار تفاوضي في الإمارات بين سوريا وإسرائيل، الأمور مقبلة على السلام"

أكد المحلل السياسي السوري عبد الجليل سعيد خلال مداخلة في برنامج "المناظرة اليومية" الذي تقدمه لورين وهبي أن "أن هناك ربما سيدشن مسار تفاوضي بين سوريا وإسرائيل في الإمارات، الأمور مقبلة على السلام " لمتابعة مداخلته في الفيديو المرفق.

وأضاف عبد الجليل و"الحكومة الأمريكية ستعترف بإدارة الرئيس الشرع، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع معه خلال زيارته القادمة الى السعودية" وشدد على أن "المنطقة تشهد فترة سلام". ولفت الى أن هذه المفاوضات لربما "تشير اليها زيارة غدعون ساعر الأخيرة الى الإمارات".

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