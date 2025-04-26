"تمتلك قدرات شبحية ": أهم مميزات المقاتلة تشنغدو جيه-10الصينية التي تختبرها مصر

تختبر مصر هذه الأيام خلال المناورات المشتركة مع الصين "نسور الحضارة 2025"، التي انطلقت في قاعدة وادي أبو الرئيش الجوية قدرات المقاتلة تشنغدو جيه-10 (J-10C) الصينية التي تتمتع بقدرات شبحية محدودة في مواجهة مقاتلاتها MiG-29M2.

حيث أن مصر تشارك في المناورات بطائرات MiG-29M/M2، في حين دفعت الصين بطائرات J-10C وJ-10B، ما يتيح فرصة نادرة وهامة للمقارنة المباشرة بين الطرفين.

أهم مميزات مقاتلة Chengdu J-10C الصينية

هي مقاتلة متعددة المهام بمحرك واحد (الجيل 4.5)، دخلت الخدمة حوالي عام 2018 كنسخة مطورة من سلسلة J-10 (أول رحلة لـ J-10 كانت في 1998).

محركها WS-10B (صيني الصنع)، بقوة دفع تقارب 31,000 رطل مع الحارق اللاحق، استخدمت النماذج الأقدم محركات AL-31FN الروسية. وسرعتها 1.8 ماخ (حوالي 2,200 كم/ساعة على ارتفاعات عالية).

ومداها : نصف قطر القتال: حوالي 550-1,000 كم ( وفقا للحمولة وخزانات الوقود)، في حين أن مدى العبور: يصل إلى 3,200 كم. ورادارها مصفوفة نشط ممسوح إلكترونيًا (AESA) محلي الصنع، بمدى تقديري 100-150 كم للأهداف بحجم المقاتلات.

وتتمتع هذه المقاتلات بقدرات شبحية محدودة (مثل مدخل هواء فوق صوتي بدون حاجز وطلاء ماص للرادار)، لكنها ليست طائرة شبحية بالكامل.

وتمتلك المقاتلة 11 نقطة تعليق، قادرة على حمل 5,600 كجم. السلاح الرئيسي في هذه المقارنة هو صاروخ PL-15K ، ولديها قدرة عالية على المناورة خصوصا عند السرعات المنخفضة، حيث أنها تتمتع بتصميم دلتا مع الكانارد ونظام تحكم Fly-by-Wire.