تقرير: المعلومات الاستخباراتية الامريكية التي تحذر من أدلة على جرائم حرب في غزة

جمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية في العام الماضي، تفيد بأن مدعين عسكريين إسرائيليين حذروا من وجود أدلة يمكن أن تدعم اتهامات بجرائم حرب خلال القتال في قطاع غزة - هكذا أفادت وكالة الأنباء "رويترز".

وفقًا للتقرير، أفاد مسؤولان أمريكيان سابقان بأن المعلومات التي جُمعت لم تُوزع على نطاق واسع حتى نهاية ولاية إدارة بايدن – حينها وُزعت استعدادًا لإحاطة ستُعقد في الكونغرس في ديسمبر 2024. وأفادت وكالة الأنباء أن هناك مخاوف من أن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ضد المدنيين والعاملين الإنسانيين في القطاع، وهي مزاعم تم نفيها سابقًا.

لم تُزوَّد وكالة "رويترز" بتفاصيل حول أية أدلة أو في أية أحداث محددة خلال الحرب أُثيرت المخاوف لدى المدعين العسكريين. بالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى أن الجدل الأمريكي حول مسألة ما إذا كانت قد ارتُكبت جرائم قد انتهى عندما قرر محامون من جميع أنحاء الولايات المتحدة أنه من الناحية القانونية يمكن الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح - لأنه لم تُجمع أدلة تثبت انتهاك قوانين الحرب.

أفاد عدد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة الأنباء أنه عند تولي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب منصبه، هو وفريقه تلقوا إحاطة من الإدارة السابقة بخصوص المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها، لكنهم أبدوا اهتمامًا ضئيلاً بذلك - وبدأوا بالوقوف بشكل أكثر صلابة إلى جانب إسرائيل.