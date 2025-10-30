الحريديم يحتشدون في القدس في مظاهرة مليونية ضد التجنيد

انطلقت اليوم تظاهرة ضخمة لليهود حريديم ضد قانون التجنيد في القدس، وسط إغلاق عشرات الطرق في أنحاء البلاد. وأعلنت شركة سكك الحديد الإسرائيلية إغلاق محطة القدس يتسحاق نافون من الساعة 12:30 وحتى نهاية يوم الاحتجاج لضمان سلامة الجمهور.

وشهد شارع 1 إغلاقاً جزئياً أمام السيارات الخاصة في كلا الاتجاهين من منطقة لترون حتى حدائق سخاروف، تحضيراً لـ"تجمع المليون". كما سجلت محطات القطارات ازدحاماً شديداً، وفتحت البوابات لتسهيل حركة الركاب، فيما يسمح بالدخول إلى المدينة للحافلات المنظمة مسبقاً فقط، مع تحذيرات الشرطة من ازدحامات مرورية غير عادية.

ويحمل المتظاهرون لافتات منددة بالتجنيد، بعضها صادر عن منظمي التظاهرة والبعض الآخر عن منظمات مستقلة، مثل: "إسرائيل هي ستالين" و"لا نخاف من الاعتقالات بل نخشى الأوامر".

وقال رئيس المعارضة يائير لابيد مخاطباً المتظاهرين: "إذا كنتم قادرين على السفر للتظاهرة، يمكنكم الذهاب إلى مكتب التجنيد. إذا كنتم قادرين على السير في الشوارع، يمكنكم السير في الخدمة العسكرية وحماية دولة إسرائيل. ما كان لن يكون بعد الآن".

ومن المقرر أن يؤمن 2,000 شرطي فقط التجمع، مقارنة بمسيرة الفخر الأخيرة في القدس التي شهدت تواجد عدد مماثل من الشرطة لأكثر من 10,000 مشارك.